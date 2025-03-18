American Promise, trained by legendary trainer D. Wayne Lukas, pulled away from the Virginia Derby field under rider Nik Juarez for owner BC Stables. Photo credit: Coady Media

NTRA Top Thoroughbred Poll – March 17, 2025

Week 8 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through March 16. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1CITIZEN BULL (13)3-C1-1-0-02351
2JOURNALISM (10)3-C1-1-0-02292
3SOVEREIGNTY (1)3-C1-1-0-02043
4COAL BATTLE (2)3-C2-2-0-01744
5BARNES3-C2-1-1-01325
6JOHN HANCOCK3-C2-2-0-0686
7OWEN ALMIGHTY3-C3-1-1-0647
8AMERICAN PROMISE3-C3-1-0-0508
9DISCO TIME3-C1-1-0-0449
10FLOOD ZONE3-C2-2-0-04010

Other horses receiving votes: CAPTAIN COOK (40), SANDMAN (27), RIVER THAMES (27), GOOD CHEER (23), CHANCER MCPATRICK (18), CORNUCOPIAN (12), BURNHAM SQUARE (11), RODRIGUEZ (11), A. Z. WILDCAT (10), MAGNITUDE (6), QUIETSIDE (4), ACCELERIZE (9), ADMIRAL DENNIS (8), MADAKET ROAD (4), ADEERA (7), CALDERA (3), HILL ROAD (3), ANOTHER CLEESHAY (6), TAPPAN STREET (1), MAGNITUDE (6), ARTISMA (5), ATOMIC CITY (4), QUIETSIDE (4), MADAKET ROAD (4), AVIATOR GUI (3), CALDERA (3), HILL ROAD (3), TAPPAN STREET (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1THORPEDO ANNA (15)4-F1-1-0-02401
2WHITE ABARRIO (5)6-H1-1-0-02212
3LOCKED (5)4-C2-1-1-02073
4SIERRA LEONE4-C0-0-0-01464
5STRAIGHT NO CHASER (1)6-H1-1-0-01385
6MINDFRAME4-C1-1-0-01016
7FIERCENESS4-C0-0-0-0887
8FOREVER YOUNG4-C1-1-0-0578
9SPIRIT OF ST LOUIS6-G1-1-0-0529
10SKIPPYLONGSTOCKING6-H2-1-0-14810

Other horses receiving votes: HALL OF FAME (26), CAVALIERI (16), KOPION (15), BE YOUR BEST (13), JOURNALISM (11), RATTLE N ROLL (11), HIT SHOW (6), RATTLE N ROLL (11), A. Z. WILDCAT (9), EXPRESS TRAIN (5), Absolutely Zero (8), CARL SPACKLER (5), ACCELERIZE (7), COAL BATTLE (5), ACE OF CLUBS (6), RAGING TORRENT (4), SHE FEELS PRETTY (4), HIT SHOW (6), ALEXANDER HELIOS (4), Acoustic Ave (5), JOHANNES (4), EXPRESS TRAIN (5), HIGHLAND FALLS (3), CARL SPACKLER (5), COAL BATTLE (5), SAFFRON MOON (3), NUTELLA FELLA (2), ADEERA (4), COPPOLA (2), RAGING TORRENT (4), FORMIDABLE MAN (1), SHE FEELS PRETTY (4), ALEXANDER HELIOS (4), JUST A TOUCH (1), JOHANNES (4), MULLIKIN (1), ADMIRAL DENNIS (3), JOURNALISM (1), HIGHLAND FALLS (3), SAFFRON MOON (3), NUTELLA FELLA (2), COPPOLA (2), EXCELLENT TIMING (1), FORMIDABLE MAN (1), JUST A TOUCH (1), MULLIKIN (1)

Votes by Voter