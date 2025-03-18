NTRA Top Thoroughbred Poll – March 17, 2025
Week 8 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through March 16. Voting is conducted by national media.
The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.
The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.
Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.
TOP 3-YEAR OLD POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|CITIZEN BULL (13)
|3-C
|1-1-0-0
|235
|1
|2
|JOURNALISM (10)
|3-C
|1-1-0-0
|229
|2
|3
|SOVEREIGNTY (1)
|3-C
|1-1-0-0
|204
|3
|4
|COAL BATTLE (2)
|3-C
|2-2-0-0
|174
|4
|5
|BARNES
|3-C
|2-1-1-0
|132
|5
|6
|JOHN HANCOCK
|3-C
|2-2-0-0
|68
|6
|7
|OWEN ALMIGHTY
|3-C
|3-1-1-0
|64
|7
|8
|AMERICAN PROMISE
|3-C
|3-1-0-0
|50
|8
|9
|DISCO TIME
|3-C
|1-1-0-0
|44
|9
|10
|FLOOD ZONE
|3-C
|2-2-0-0
|40
|10
Other horses receiving votes: CAPTAIN COOK (40), SANDMAN (27), RIVER THAMES (27), GOOD CHEER (23), CHANCER MCPATRICK (18), CORNUCOPIAN (12), BURNHAM SQUARE (11), RODRIGUEZ (11), A. Z. WILDCAT (10), MAGNITUDE (6), QUIETSIDE (4), ACCELERIZE (9), ADMIRAL DENNIS (8), MADAKET ROAD (4), ADEERA (7), CALDERA (3), HILL ROAD (3), ANOTHER CLEESHAY (6), TAPPAN STREET (1), MAGNITUDE (6), ARTISMA (5), ATOMIC CITY (4), QUIETSIDE (4), MADAKET ROAD (4), AVIATOR GUI (3), CALDERA (3), HILL ROAD (3), TAPPAN STREET (1)
TOP THOROUGHBRED POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|THORPEDO ANNA (15)
|4-F
|1-1-0-0
|240
|1
|2
|WHITE ABARRIO (5)
|6-H
|1-1-0-0
|221
|2
|3
|LOCKED (5)
|4-C
|2-1-1-0
|207
|3
|4
|SIERRA LEONE
|4-C
|0-0-0-0
|146
|4
|5
|STRAIGHT NO CHASER (1)
|6-H
|1-1-0-0
|138
|5
|6
|MINDFRAME
|4-C
|1-1-0-0
|101
|6
|7
|FIERCENESS
|4-C
|0-0-0-0
|88
|7
|8
|FOREVER YOUNG
|4-C
|1-1-0-0
|57
|8
|9
|SPIRIT OF ST LOUIS
|6-G
|1-1-0-0
|52
|9
|10
|SKIPPYLONGSTOCKING
|6-H
|2-1-0-1
|48
|10
Other horses receiving votes: HALL OF FAME (26), CAVALIERI (16), KOPION (15), BE YOUR BEST (13), JOURNALISM (11), RATTLE N ROLL (11), HIT SHOW (6), RATTLE N ROLL (11), A. Z. WILDCAT (9), EXPRESS TRAIN (5), Absolutely Zero (8), CARL SPACKLER (5), ACCELERIZE (7), COAL BATTLE (5), ACE OF CLUBS (6), RAGING TORRENT (4), SHE FEELS PRETTY (4), HIT SHOW (6), ALEXANDER HELIOS (4), Acoustic Ave (5), JOHANNES (4), EXPRESS TRAIN (5), HIGHLAND FALLS (3), CARL SPACKLER (5), COAL BATTLE (5), SAFFRON MOON (3), NUTELLA FELLA (2), ADEERA (4), COPPOLA (2), RAGING TORRENT (4), FORMIDABLE MAN (1), SHE FEELS PRETTY (4), ALEXANDER HELIOS (4), JUST A TOUCH (1), JOHANNES (4), MULLIKIN (1), ADMIRAL DENNIS (3), JOURNALISM (1), HIGHLAND FALLS (3), SAFFRON MOON (3), NUTELLA FELLA (2), COPPOLA (2), EXCELLENT TIMING (1), FORMIDABLE MAN (1), JUST A TOUCH (1), MULLIKIN (1)