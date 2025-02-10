NTRA Top Thoroughbred Poll – February 10, 2025
Week 3 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 9. Voting is conducted by national media.
The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.
The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.
Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.
TOP 3-YEAR OLD POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|CITIZEN BULL (25)
|3-C
|1-1-0-0
|284
|1
|2
|BARNES (1)
|3-C
|1-1-0-0
|226
|2
|3
|EAST AVENUE
|3-C
|0-0-0-0
|148
|3
|4
|BURNHAM SQUARE
|3-G
|1-1-0-0
|135
|4
|5
|DISCO TIME
|3-C
|1-1-0-0
|120
|5
|6
|SPEED KING
|3-C
|1-1-0-0
|96
|6
|7
|JOHN HANCOCK
|3-C
|2-2-0-0
|86
|N/A
|8
|COAL BATTLE
|3-C
|1-1-0-0
|77
|7
|9
|JOURNALISM (2)
|3-C
|0-0-0-0
|75
|9
|10
|CAPTAIN COOK
|3-C
|1-1-0-0
|72
|8
Other horses receiving votes: SANDMAN-1 (58), RODRIGUEZ (40), CHANCER MCPATRICK (32), SOVEREIGNTY (31), IMMERSIVE (26), FIRST RESORT (20), COLLOQUIAL (12), GOOD CHEER (10), BULLARD (9), TAKE CHARGE MILADY (6), BUILT (6), GAMING (5), POSTER (4), RIVER THAMES (4), TAPPAN STREET (3), ECLATANT (3), JONATHAN’S WAY (2), SAND DEVIL (2), MELLENCAMP (2), PATCH ADAMS (1)
TOP THOROUGHBRED POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|WHITE ABARRIO (14)
|6-H
|1-1-0-0
|265
|1
|2
|THORPEDO ANNA (15)
|4-F
|0-0-0-0
|235
|2
|3
|SIERRA LEONE
|4-C
|0-0-0-0
|208
|3
|4
|LOCKED
|4-C
|1-0-1-0
|175
|4
|5
|FIERCENESS
|4-C
|0-0-0-0
|152
|5
|6
|SPIRIT OF ST LOUIS
|6-G
|1-1-0-0
|102
|6
|7
|STRAIGHT NO CHASER
|6-H
|0-0-0-0
|83
|7
|8
|SKIPPYLONGSTOCKING
|6-H
|1-0-0-1
|59
|8
|9
|BE YOUR BEST
|5-M
|1-1-0-0
|44
|9
|10
|HIT SHOW
|5-H
|1-1-0-0
|41
|10
Other horses receiving votes: KOPION (32), MINDFRAME (29), JOHANNES (22), RATTLE N ROLL (21), SOUL OF AN ANGEL (12), KATONAH (12), RAGING TORRENT (9), SHE FEELS PRETTY (8), POST TIME (7), CARL SPACKLER (6), FOREVER YOUNG (6), HIGHLAND FALLS (6), COPPOLA (5), SPEED KING (5), RASHMI (5), MULLIKIN (4), SACRED WISH (4), SAUDI CROWN (4), OLD PAL (3), TAKE CHARGE MILADY (3), RECHARGE (3), SUBSANADOR (3), THERE GOES HARVARD (3), NUTELLA FELLA (2), MYSTIC LAKE (2), EXPRESS TRAIN (2), CITIZEN BULL (2), EL POTENTE (2), TOUCHUPONASTAR (2), RAGING SEA (1), MIXTO (1), BIG CITY LIGHTS (1), IN JUST MY HEELS (1), WILD BOUT HILARY (1), BARNES (1), INTEGRATION (1)