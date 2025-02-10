East Avenue followed his debut win with a decisive score last October in the (G1) Claiborne Breeders’ Futurity at Keeneland for owner/breeder Godolphin. Photo credit: Keeneland Photo

NTRA Top Thoroughbred Poll – February 10, 2025

Week 3 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 9. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1CITIZEN BULL (25)3-C1-1-0-02841
2BARNES (1)3-C1-1-0-02262
3EAST AVENUE3-C0-0-0-01483
4BURNHAM SQUARE3-G1-1-0-01354
5DISCO TIME3-C1-1-0-01205
6SPEED KING3-C1-1-0-0966
7JOHN HANCOCK3-C2-2-0-086N/A
8COAL BATTLE3-C1-1-0-0777
9JOURNALISM (2)3-C0-0-0-0759
10CAPTAIN COOK3-C1-1-0-0728

Other horses receiving votes: SANDMAN-1 (58), RODRIGUEZ (40), CHANCER MCPATRICK (32), SOVEREIGNTY (31), IMMERSIVE (26), FIRST RESORT (20), COLLOQUIAL (12), GOOD CHEER (10), BULLARD (9), TAKE CHARGE MILADY (6), BUILT (6), GAMING (5), POSTER (4), RIVER THAMES (4), TAPPAN STREET (3), ECLATANT (3), JONATHAN’S WAY (2), SAND DEVIL (2), MELLENCAMP (2), PATCH ADAMS (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1WHITE ABARRIO (14)6-H1-1-0-02651
2THORPEDO ANNA (15)4-F0-0-0-02352
3SIERRA LEONE4-C0-0-0-02083
4LOCKED4-C1-0-1-01754
5FIERCENESS4-C0-0-0-01525
6SPIRIT OF ST LOUIS6-G1-1-0-01026
7STRAIGHT NO CHASER6-H0-0-0-0837
8SKIPPYLONGSTOCKING6-H1-0-0-1598
9BE YOUR BEST5-M1-1-0-0449
10HIT SHOW5-H1-1-0-04110

Other horses receiving votes: KOPION (32), MINDFRAME (29), JOHANNES (22), RATTLE N ROLL (21), SOUL OF AN ANGEL (12), KATONAH (12), RAGING TORRENT (9), SHE FEELS PRETTY (8), POST TIME (7), CARL SPACKLER (6), FOREVER YOUNG (6), HIGHLAND FALLS (6), COPPOLA (5), SPEED KING (5), RASHMI (5), MULLIKIN (4), SACRED WISH (4), SAUDI CROWN (4), OLD PAL (3), TAKE CHARGE MILADY (3), RECHARGE (3), SUBSANADOR (3), THERE GOES HARVARD (3), NUTELLA FELLA (2), MYSTIC LAKE (2), EXPRESS TRAIN (2), CITIZEN BULL (2), EL POTENTE (2), TOUCHUPONASTAR (2), RAGING SEA (1), MIXTO (1), BIG CITY LIGHTS (1), IN JUST MY HEELS (1), WILD BOUT HILARY (1), BARNES (1), INTEGRATION (1)

Votes by Voter