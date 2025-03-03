Locked and jockey Jose Ortiz traveled west to face seven rivals in the Grade 1 Santa Anita Handicap and came away with a dominant 8 ½ length win for trainer Todd Pletcher and owners Eclipse Thoroughbreds and Walmac Farm. Photo credit: Benoit Photo

NTRA Top Thoroughbred Poll – March 3, 2025

Week 6 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through March 2. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1CITIZEN BULL (17)3-C1-1-0-02681
2JOURNALISM (9)3-C1-1-0-02537
3SOVEREIGNTY (1)3-C1-1-0-022615
4COAL BATTLE (2)3-C2-2-0-01813
5BARNES3-C2-1-1-01492
6JOHN HANCOCK3-C2-2-0-0746
7DISCO TIME3-C1-1-0-0695
8FLOOD ZONE3-C2-2-0-067N/A
9RIVER THAMES3-C3-2-1-05320
10CAPTAIN COOK3-C1-1-0-0528

Other horses receiving votes: SANDMAN (36), BURNHAM SQUARE (34), GOOD CHEER (29), GETAWAY CAR (22), CORNUCOPIAN (15), CHANCER MCPATRICK (14), MADAKET ROAD (13), RODRIGUEZ (13), MAGNITUDE (10), DISRUPTOR (5), QUIETSIDE (4), CALDERA (3), TAPPAN STREET (2), PATCH ADAMS (1), SPEED KING (1), IMMERSIVE (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1WHITE ABARRIO (11)6-H1-1-0-02541
2LOCKED (7)4-C2-1-1-02415
3THORPEDO ANNA (9)4-F0-0-0-02082
4SIERRA LEONE4-C0-0-0-01633
5STRAIGHT NO CHASER (1)6-H1-1-0-01554
6MINDFRAME4-C1-1-0-010614
7FIERCENESS4-C0-0-0-01036
8SPIRIT OF ST LOUIS6-G1-1-0-0757
9FOREVER YOUNG (1)4-C1-1-0-0498
10HALL OF FAME4-C2-2-0-0459

Other horses receiving votes: SKIPPYLONGSTOCKING (26), BE YOUR BEST (21), KOPION (19), HIT SHOW (16), RATTLE N ROLL (15), EXPRESS TRAIN (14), FORMIDABLE MAN (10), COAL BATTLE (8), JOHANNES (6), INTEGRATION (6), CARL SPACKLER (5), ALEXANDER HELIOS (5), CITIZEN BULL (5), SHE FEELS PRETTY (4), SOVEREIGNTY (4), JOURNALISM (4), RAGING TORRENT (4), COPPOLA (3), HIGHLAND FALLS (3), NUTELLA FELLA (3), POST TIME (2), SUBSANADOR (2), SACRED WISH (2), SOUL OF AN ANGEL (2), SAUDI CROWN (2), TAKE CHARGE MILADY (1), JUST A TOUCH (1), FORT WASHINGTON (1), MULLIKIN (1), CAPTURE THE FLAG (1)

Votes by Voter