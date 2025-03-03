NTRA Top Thoroughbred Poll – March 3, 2025
Week 6 of the 2025 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through March 2. Voting is conducted by national media.
The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.
The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 4 following the Breeders’ Cup World Championships.
Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2024 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.
TOP 3-YEAR OLD POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|CITIZEN BULL (17)
|3-C
|1-1-0-0
|268
|1
|2
|JOURNALISM (9)
|3-C
|1-1-0-0
|253
|7
|3
|SOVEREIGNTY (1)
|3-C
|1-1-0-0
|226
|15
|4
|COAL BATTLE (2)
|3-C
|2-2-0-0
|181
|3
|5
|BARNES
|3-C
|2-1-1-0
|149
|2
|6
|JOHN HANCOCK
|3-C
|2-2-0-0
|74
|6
|7
|DISCO TIME
|3-C
|1-1-0-0
|69
|5
|8
|FLOOD ZONE
|3-C
|2-2-0-0
|67
|N/A
|9
|RIVER THAMES
|3-C
|3-2-1-0
|53
|20
|10
|CAPTAIN COOK
|3-C
|1-1-0-0
|52
|8
Other horses receiving votes: SANDMAN (36), BURNHAM SQUARE (34), GOOD CHEER (29), GETAWAY CAR (22), CORNUCOPIAN (15), CHANCER MCPATRICK (14), MADAKET ROAD (13), RODRIGUEZ (13), MAGNITUDE (10), DISRUPTOR (5), QUIETSIDE (4), CALDERA (3), TAPPAN STREET (2), PATCH ADAMS (1), SPEED KING (1), IMMERSIVE (1)
TOP THOROUGHBRED POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|WHITE ABARRIO (11)
|6-H
|1-1-0-0
|254
|1
|2
|LOCKED (7)
|4-C
|2-1-1-0
|241
|5
|3
|THORPEDO ANNA (9)
|4-F
|0-0-0-0
|208
|2
|4
|SIERRA LEONE
|4-C
|0-0-0-0
|163
|3
|5
|STRAIGHT NO CHASER (1)
|6-H
|1-1-0-0
|155
|4
|6
|MINDFRAME
|4-C
|1-1-0-0
|106
|14
|7
|FIERCENESS
|4-C
|0-0-0-0
|103
|6
|8
|SPIRIT OF ST LOUIS
|6-G
|1-1-0-0
|75
|7
|9
|FOREVER YOUNG (1)
|4-C
|1-1-0-0
|49
|8
|10
|HALL OF FAME
|4-C
|2-2-0-0
|45
|9
Other horses receiving votes: SKIPPYLONGSTOCKING (26), BE YOUR BEST (21), KOPION (19), HIT SHOW (16), RATTLE N ROLL (15), EXPRESS TRAIN (14), FORMIDABLE MAN (10), COAL BATTLE (8), JOHANNES (6), INTEGRATION (6), CARL SPACKLER (5), ALEXANDER HELIOS (5), CITIZEN BULL (5), SHE FEELS PRETTY (4), SOVEREIGNTY (4), JOURNALISM (4), RAGING TORRENT (4), COPPOLA (3), HIGHLAND FALLS (3), NUTELLA FELLA (3), POST TIME (2), SUBSANADOR (2), SACRED WISH (2), SOUL OF AN ANGEL (2), SAUDI CROWN (2), TAKE CHARGE MILADY (1), JUST A TOUCH (1), FORT WASHINGTON (1), MULLIKIN (1), CAPTURE THE FLAG (1)