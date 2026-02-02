NTRA Top Thoroughbred Poll – February 2, 2026
Week 2 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 1. Voting is conducted by national media.
The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.
The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.
Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.
TOP 3-YEAR OLD POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|NEARLY (10)
|3-C
|2-2-0-0
|243
|14
|2
|PALADIN (6)
|3-C
|0-0-0-0
|212
|2
|3
|GOLDEN TEMPO (2)
|3-C
|1-1-0-0
|176
|4
|4
|BRANT (5)
|3-C
|0-0-0-0
|158
|3
|5
|FURTHER ADO (1)
|3-C
|0-0-0-0
|148
|5
|6
|LITMUS TEST
|3-C
|0-0-0-0
|132
|6
|7
|STRATEGIC RISK (1)
|3-C
|1-1-0-0
|94
|7
|8
|NAPOLEON SOLO
|3-C
|0-0-0-0
|79
|8
|9
|COMMANDMENT
|3-C
|1-1-0-0
|72
|9
|10
|TED NOFFEY (5)
|3-C
|0-0-0-0
|58
|1
Other horses receiving votes: MY WORLD (30), BRAVARO (29), CANALETTO (25), BOYD (20), SOLITUDE DUDE (17), CHIEF WALLABEE (16), INTREPIDO (13), SO HAPPY (13), CANNONEER (11), SUPER CORREDORA (10), INCREDIBOLT (9), POTENTE (8), ON TIME GIRL (8), EXPLORA (8), DESERT GATE (7), TAKEN BY THE WIND (7), MESQUITE (7), BUETANE (7), RENEGADE (7), BLACKOUT TIME (5), STREET BEAST (5), SPICE RUNNER (5), D’CODE (3), PROJECT ACE (3), THUNDEROUSLY (3), UNIVERSE (1), START THE RIDE (1)
TOP THOROUGHBRED POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|SOVEREIGNTY (23)
|4-C
|0-0-0-0
|274
|1
|2
|SKIPPYLONGSTOCKING (4)
|7-H
|1-1-0-0
|221
|2
|3T
|NYSOS (1)
|5-H
|0-0-0-0
|176
|4
|3T
|JOURNALISM
|4-C
|0-0-0-0
|176
|3
|5
|FOREVER YOUNG (JPN) (2)
|5-H
|0-0-0-0
|146
|5
|6
|WHITE ABARRIO
|7-H
|1-0-1-0
|119
|6
|7
|BOOK 'EM DANNO
|5-G
|0-0-0-0
|88
|7
|8
|TEST SCORE
|4-C
|1-1-0-0
|73
|8
|9
|KNIGHTSBRIDGE
|5-H
|1-1-0-0
|59
|9
|10
|NITROGEN
|4-F
|0-0-0-0
|56
|10
Other horses receiving votes: BAEZA (43), SHE FEELS PRETTY (25), MAGNITUDE (25), SHISOSPICY (23), FULL SERRANO (21), WESTWOOD (17), DESTINO D’ORO (14), BENTORNATO (11), NOTABLE SPEECH (GB) (8), CORNUCOPIAN (7), NEVADA BEACH (7), FORMIDABLE MAN (6), ONE STRIPE (6), LUSH LIPS (GB) (6), GOAL ORIENTED (6), SPLENDORA (5), QUATROCENTO (5), GEZORA (FR) (5), USHA (4), GRAND JOB (4), BISHOPS BAY (3), VODKA VODKA (2), NAFISA (2), PATCH ADAMS (2), ANTIQUARIAN (1), DETERMINISTIC (1), NEARLY (1), DISCO TIME (1), SUPER CORREDORA (1)