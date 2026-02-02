Nearly successfully manages two turns for the first time and pulls away to a convincing 5 3/4 length win in the Grade 3 Holy Bull Stakes under Hall of Fame jockey John Velazquez. The Florida-bred son of Not This Time is owned by Centennial Farms and trained by Hall of Fame trainer Todd Pletcher. Photo credit: Coglianese Photo/Ryan Thompson

NTRA Top Thoroughbred Poll – February 2, 2026

Week 2 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 1. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1NEARLY (10)3-C2-2-0-024314
2PALADIN (6)3-C0-0-0-02122
3GOLDEN TEMPO (2)3-C1-1-0-01764
4BRANT (5)3-C0-0-0-01583
5FURTHER ADO (1)3-C0-0-0-01485
6LITMUS TEST3-C0-0-0-01326
7STRATEGIC RISK (1)3-C1-1-0-0947
8NAPOLEON SOLO3-C0-0-0-0798
9COMMANDMENT3-C1-1-0-0729
10TED NOFFEY (5)3-C0-0-0-0581

Other horses receiving votes: MY WORLD (30), BRAVARO (29), CANALETTO (25), BOYD (20), SOLITUDE DUDE (17), CHIEF WALLABEE (16), INTREPIDO (13), SO HAPPY (13), CANNONEER (11), SUPER CORREDORA (10), INCREDIBOLT (9), POTENTE (8), ON TIME GIRL (8), EXPLORA (8), DESERT GATE (7), TAKEN BY THE WIND (7), MESQUITE (7), BUETANE (7), RENEGADE (7), BLACKOUT TIME (5), STREET BEAST (5), SPICE RUNNER (5), D’CODE (3), PROJECT ACE (3), THUNDEROUSLY (3), UNIVERSE (1), START THE RIDE (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1SOVEREIGNTY (23)4-C0-0-0-02741
2SKIPPYLONGSTOCKING (4)7-H1-1-0-02212
3TNYSOS (1)5-H0-0-0-01764
3TJOURNALISM4-C0-0-0-01763
5FOREVER YOUNG (JPN) (2)5-H0-0-0-01465
6WHITE ABARRIO7-H1-0-1-01196
7BOOK 'EM DANNO5-G0-0-0-0887
8TEST SCORE4-C1-1-0-0738
9KNIGHTSBRIDGE5-H1-1-0-0599
10NITROGEN4-F0-0-0-05610

Other horses receiving votes: BAEZA (43), SHE FEELS PRETTY (25), MAGNITUDE (25), SHISOSPICY (23), FULL SERRANO (21), WESTWOOD (17), DESTINO D’ORO (14), BENTORNATO (11), NOTABLE SPEECH (GB) (8), CORNUCOPIAN (7), NEVADA BEACH (7), FORMIDABLE MAN (6), ONE STRIPE (6), LUSH LIPS (GB) (6), GOAL ORIENTED (6), SPLENDORA (5), QUATROCENTO (5), GEZORA (FR) (5), USHA (4), GRAND JOB (4), BISHOPS BAY (3), VODKA VODKA (2), NAFISA (2), PATCH ADAMS (2), ANTIQUARIAN (1), DETERMINISTIC (1), NEARLY (1), DISCO TIME (1), SUPER CORREDORA (1)

Votes by Voter