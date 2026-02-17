Paladin (left) edges past Chip Honcho in the stretch to capture the Risen Star Stakes (G2) and remain perfect in three lifetime starts. The son of Gun Runner was ridden by Tyler Gaffalione and is trained by Chad Brown for an ownership group that includes Mrs. John Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Peter Brant, Brook T. Smith and breeder Summer Wind Equine, LLC. Photo credit: Hodges Photography

NTRA Top Thoroughbred Poll – February 17, 2026

Week 4 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 16. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1PALADIN (25)3-C1-1-0-03202
2NEARLY (5)3-C2-2-0-02771
3RENEGADE3-C1-1-0-01643
4SILENT TACTIC3-C2-1-1-01496
5PLUTARCH3-C1-1-0-01378
6FURTHER ADO (1)3-C0-0-0-01335
7BRANT (1)3-C0-0-0-01027
8GOLDEN TEMPO3-C2-1-0-1974
9LITMUS TEST3-C0-0-0-0779
10NAPOLEON SOLO3-C0-0-0-07510

Other horses receiving votes: CHIP HONCHO (57), COMMANDMENT (49), CANALETTO (21), INTREPIDO (16), BELLA BALLERINA (16), BOYD (14), STRATEGIC RISK (14), TED NOFFEY-1 (12), SOLITUDE DUDE (11), CHIEF WALLABEE (8), TAKEN BY THE WIND (7), BRAVARO (6), MY WORLD (6), ZANY (6), TALK TO ME JIMMY (6), OBLITERATION (5), CANNONEER (4), SO HAPPY (4), POTENTE (4), OBLIGATION (4), ON TIME GIRL (3), STREET BEAST (3), BLACKOUT TIME (3), SOLDIER N DIPLOMAT (2), PROM QUEEN (1), THE PUMA (1), PAVLOVIAN (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1SOVEREIGNTY (16)4-C0-0-0-02861
2FOREVER YOUNG (JPN) (14)5-H1-1-0-02406
3NYSOS5-H1-0-1-02384
4SKIPPYLONGSTOCKING (1)7-H1-1-0-02152
5JOURNALISM4-C0-0-0-01623
6NITROGEN (2)4-F1-1-0-01515
7WHITE ABARRIO7-H1-0-1-0967
8IMAGINATION5-H1-1-0-067N/A
9BOOK 'EM DANNO5-G0-0-0-0608
10TEST SCORE4-C1-1-0-0499

Other horses receiving votes: KNIGHTSBRIDGE (47), BAEZA (40), SPLENDORA (30), HIT SHOW (28), REEF RUNNER (21), FULL SERRANO (11), WESTWOOD (9), NOTABLE SPEECH (GB) (8), DESTINO D’ORO (7), BISHOPS BAY (7), FORMIDABLE MAN (6), BENTORNATO (6), SHE FEELS PRETTY (6), GOAL ORIENTED (5), SHISOSPICY (5), MAGNITUDE (3), CORNUCOPIAN (3), LAGYNOS (3), GRAND JOB (2), ANTIQUARIAN (1), VODKA VODKA (1), PATCH ADAMS (1), DETERMINISTIC (1)

Votes by Voter