Silent Tactic pulls away in the stretch under Cristian Torres to upset the Southwest Stakes (G3) field at 12-1 for his first win over a dirt surface. A son of Taylor Made stallion Tacitus, Silent Tactic is owned by John Oxley and trained by Hall of Famer Mark Casse. Photo credit: Coady Media/Renee Torbit

NTRA Top Thoroughbred Poll – February 9, 2026

Week 3 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through February 8. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1NEARLY (13)3-C2-2-0-02601
2PALADIN (5)3-C0-0-0-02112
3RENEGADE (1)3-C1-1-0-014429
4GOLDEN TEMPO (1)3-C1-1-0-01283
5FURTHER ADO (1)3-C0-0-0-01275
6SILENT TACTIC3-C2-1-1-0125N/A
7BRANT (4)3-C0-0-0-01214
8PLUTARCH (1)3-C1-1-0-0118N/A
9LITMUS TEST3-C0-0-0-0796
10NAPOLEON SOLO3-C0-0-0-0688

Other horses receiving votes: TED NOFFEY-4 (50), COMMANDMENT (45), STRATEGIC RISK (21), INTREPIDO (20), BOYD (15), MY WORLD (14), CANALETTO (11), SOLITUDE DUDE (11), BRAVARO (11), TALK TO ME JIMMY (8), CHIEF WALLABEE (8), TAKEN BY THE WIND (8), ZANY (7), POTENTE (6), BLACKOUT TIME (5), SPICE RUNNER (5), ON TIME GIRL (4), SO HAPPY (4), STREET BEAST (4), CANNONEER (4), MESQUITE (3), ARCTIC BEAST (3), SOLIDER N DIPLOMAT (1), THE PUMA (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1SOVEREIGNTY (23)4-C0-0-0-02731
2SKIPPYLONGSTOCKING (3)7-H1-1-0-02202
3JOURNALISM4-C0-0-0-01834
4NYSOS (1)5-H0-0-0-01713
5NITROGEN (1)4-F1-1-0-014910
6FOREVER YOUNG (JPN) (2)5-H0-0-0-01405
7WHITE ABARRIO7-H1-0-1-01126
8BOOK 'EM DANNO5-G0-0-0-0767
9TEST SCORE4-C1-1-0-0628
10KNIGHTSBRIDGE5-H1-1-0-0499

Other horses receiving votes: BAEZA (40), SPLENDORA (28), FULL SERRANO (16), SHE FEELS PRETTY (15), SHISOSPICY (15), WESTWOOD (13), BENTORNATO (10), DESTINO D’ORO (9), NOTABLE SPEECH (GB) (8), EL POTENTE (7), NEVADA BEACH (7), FORMIDABLE MAN (6), GOAL ORIENTED (6), MAGNITUDE (5), BISHOPS BAY (4), MOON SPUN (4), TOUCHUPONASTAR (4), ONE STRIPE (3), USHA (3), VODKA VODKA (2), DETERMINISTIC (2), GRAND JOB (2), CORNUCOPIAN (2), PATCH ADAMS (1), LUSH LIPS (GB) (1), GEZORA (FR) (1), ANTIQUARIAN (1)

Votes by Voter