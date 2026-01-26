Skippylongstocking and rider Tyler Gaffalione upset the Pegasus World Cup Invitational Stakes (G1) field at 21-1, giving the 7-year-old son of Exaggerator his first grade 1 win. Photo credit: Coglianese Photo/Lauren King

NTRA Top Thoroughbred Poll – January 26, 2026

Week 1 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through January 25. Voting is conducted by national media.

The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.

The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.

Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.

TOP 3-YEAR OLD POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1TED NOFFEY (21)3-C0-0-0-0225N/A
2PALADIN (2)3-C0-0-0-0142N/A
3BRANT3-C0-0-0-0111N/A
4GOLDEN TEMPO3-C1-1-0-0107N/A
5FURTHER ADO3-C0-0-0-0102N/A
6LITMUS TEST3-C0-0-0-0100N/A
7STRATEGIC RISK3-C1-1-0-068N/A
8NAPOLEON SOLO3-C0-0-0-064N/A
9COMMANDMENT3-C1-1-0-058N/A
10INCREDIBOLT3-C0-0-0-042N/A

Other horses receiving votes: MY WORLD (26), CANNONEER (24), INTREPIDO (20), NEARLY (19), BOYD (19), CANALETTO (16), DESERT GATE (14), TAKEN BY THE WIND (12), MESQUITE (11), SUPER CORREDORA (10), SPICE RUNNER (9), CHIEF WALLABEE (9), SO HAPPY (8), CHIP HONCHO (7), RENEGADE (7), STREET BEAST (5), BLACKOUT TIME (5), UNIVERSE (5), EXPLORA (4), D’CODE (4), BUETANE (3), MR. A. P. (3), EWING (2), IT’S OUR TIME (1), PERCY’S BAR (1), THUNDEROUSLY (1), BUETANE (1)

TOP THOROUGHBRED POLL

PLACEHORSEA-SSTATSPOINTSPVS
1SOVEREIGNTY (14)4-C0-0-0-0191NA
2SKIPPYLONGSTOCKING (5)7-H1-1-0-0155NA
3JOURNALISM4-C0-0-0-0134NA
4NYSOS (1)5-H0-0-0-0121NA
5FOREVER YOUNG (JPN) (3)5-H0-0-0-099NA
6WHITE ABARRIO7-H1-0-1-082NA
7BOOK 'EM DANNO5-G0-0-0-062NA
8TEST SCORE4-C1-1-0-054NA
9KNIGHTSBRIDGE5-H1-1-0-049NA
10NITROGEN4-F0-0-0-047NA

Other horses receiving votes: BAEZA (45), MAGNITUDE (26), SHISOSPICY (26), SHE FEELS PRETTY (22), FULL SERRANO (19), TED NOFFEY (16), DESTINO D’ORO (15), BENTORNATO (13), NOTABLE SPEECH (GB) (9), GRAND JOB (9), GOAL ORIENTED (7), ONE STRIPE (7), FORMIDABLE MAN (6), SPLENDORA (6), LUSH LIPS (GB) (6), GEZORA (FR) (5), NAFISA (5), NEVADA BEACH (4), SUPER CORREDORA (4), USHA (4), BISHOPS BAY (3), VODKA VODKA (2), LITIGATION (2), PATCH ADAMS (2), DISCO TIME (2), ANTIQUARIAN (1), PERFECT SHOT (1), ACCELERIZE (1), TAPPAN STREET (1), DETERMINISTIC (1), SANDMAN (1)

