NTRA Top Thoroughbred Poll – January 26, 2026
Week 1 of the 2026 NTRA Top Three-Year-Old Thoroughbred Poll and the NTRA Top Thoroughbred Poll conducted by the National Thoroughbred Racing Association (NTRA), covering racing performances through January 25. Voting is conducted by national media.
The 3-Year-Old poll represents horses competing up and through the Triple Crown.
The Top Thoroughbred poll represents horses competing for Horse of the Year. The Top Thoroughbred Poll concludes on Tuesday, November 3 following the Breeders’ Cup World Championships.
Rankings on both polls are on a 10-9-8-7-6-5-4-3-1 basis with first place votes in parentheses, 2026 record and total points. A-S: Age-Sex, Sex: C-colt, G-gelding, H-horse, F-filly, M-mare, R-ridgling.
TOP 3-YEAR OLD POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|TED NOFFEY (21)
|3-C
|0-0-0-0
|225
|N/A
|2
|PALADIN (2)
|3-C
|0-0-0-0
|142
|N/A
|3
|BRANT
|3-C
|0-0-0-0
|111
|N/A
|4
|GOLDEN TEMPO
|3-C
|1-1-0-0
|107
|N/A
|5
|FURTHER ADO
|3-C
|0-0-0-0
|102
|N/A
|6
|LITMUS TEST
|3-C
|0-0-0-0
|100
|N/A
|7
|STRATEGIC RISK
|3-C
|1-1-0-0
|68
|N/A
|8
|NAPOLEON SOLO
|3-C
|0-0-0-0
|64
|N/A
|9
|COMMANDMENT
|3-C
|1-1-0-0
|58
|N/A
|10
|INCREDIBOLT
|3-C
|0-0-0-0
|42
|N/A
Other horses receiving votes: MY WORLD (26), CANNONEER (24), INTREPIDO (20), NEARLY (19), BOYD (19), CANALETTO (16), DESERT GATE (14), TAKEN BY THE WIND (12), MESQUITE (11), SUPER CORREDORA (10), SPICE RUNNER (9), CHIEF WALLABEE (9), SO HAPPY (8), CHIP HONCHO (7), RENEGADE (7), STREET BEAST (5), BLACKOUT TIME (5), UNIVERSE (5), EXPLORA (4), D’CODE (4), BUETANE (3), MR. A. P. (3), EWING (2), IT’S OUR TIME (1), PERCY’S BAR (1), THUNDEROUSLY (1), BUETANE (1)
TOP THOROUGHBRED POLL
|PLACE
|HORSE
|A-S
|STATS
|POINTS
|PVS
|1
|SOVEREIGNTY (14)
|4-C
|0-0-0-0
|191
|NA
|2
|SKIPPYLONGSTOCKING (5)
|7-H
|1-1-0-0
|155
|NA
|3
|JOURNALISM
|4-C
|0-0-0-0
|134
|NA
|4
|NYSOS (1)
|5-H
|0-0-0-0
|121
|NA
|5
|FOREVER YOUNG (JPN) (3)
|5-H
|0-0-0-0
|99
|NA
|6
|WHITE ABARRIO
|7-H
|1-0-1-0
|82
|NA
|7
|BOOK 'EM DANNO
|5-G
|0-0-0-0
|62
|NA
|8
|TEST SCORE
|4-C
|1-1-0-0
|54
|NA
|9
|KNIGHTSBRIDGE
|5-H
|1-1-0-0
|49
|NA
|10
|NITROGEN
|4-F
|0-0-0-0
|47
|NA
Other horses receiving votes: BAEZA (45), MAGNITUDE (26), SHISOSPICY (26), SHE FEELS PRETTY (22), FULL SERRANO (19), TED NOFFEY (16), DESTINO D’ORO (15), BENTORNATO (13), NOTABLE SPEECH (GB) (9), GRAND JOB (9), GOAL ORIENTED (7), ONE STRIPE (7), FORMIDABLE MAN (6), SPLENDORA (6), LUSH LIPS (GB) (6), GEZORA (FR) (5), NAFISA (5), NEVADA BEACH (4), SUPER CORREDORA (4), USHA (4), BISHOPS BAY (3), VODKA VODKA (2), LITIGATION (2), PATCH ADAMS (2), DISCO TIME (2), ANTIQUARIAN (1), PERFECT SHOT (1), ACCELERIZE (1), TAPPAN STREET (1), DETERMINISTIC (1), SANDMAN (1)